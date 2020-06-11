Toyota tüm plazalarında üst düzey hijyen önlemleri aldı
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Toyota tüm plazalarında üst düzey hijyen önlemleri aldı

Toyota'nın tüm plazalarında müşterilerle birlikte, çalışan sağlığını da koruyan bir dizi sağlık önlemi devreye alınarak hizmet verilmeye başlandı.

Toyota tüm plazalarında üst düzey hijyen önlemleri aldı
11.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:41

Toyota'nın tüm plazalarında müşterilerle birlikte, çalışan sağlığını da koruyan bir dizi sağlık önlemi devreye alınarak hizmet verilmeye başlandı.

Toyota açıklamasına göre, pandemi ilanıyla birlikte "esnek çalışma ve randevulu müşteri ağırlama" sistemiyle sıkı hijyen kurallarını uygulamaya geçiren Toyota yetkili satıcıları şimdi de normalleşme sürecine adım adım hazırlanıyor. Bu amaçla Toyota Plazalar müşterileriyle birlikte, çalışan sağlığını da koruyan bir dizi sağlık önlemini devreye alarak hizmet vermeye başladı.

Normalleşme sürecinde artan müşteri taleplerine cevap verecek olan plazalarda "temas ve sosyal mesafe" ile ilgili tedbirler elden bırakılmıyor.

Normalleşmenin başladığı süreçte müşteri trafiğinin artış eğiliminde olması nedeniyle tüm Toyota Plazalarda "COVID-19 Hijyen Standartları Sağlık ve Güvenlik Kılavuzu" oluşturuldu. Belirlenen standartların plazalarda eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için gerekli hijyenik malzemeler de plazalara dağıtıldı.

Toyota'dan yapılan açıklamada "Çalışanlarımız ve plazalarımızı ziyaret edecek olan müşterilerimizin sağlıklarının korunması en önemli önceliğimiz olacaktır. Çünkü müşterilerimizin sağlını önemsiyoruz ve onları plazalarımızda güven içinde ağırlıyoruz" denildi.

Önlemler 59 plazada uygulanacak

Ayrıca açıklamaya göre, haziran ayı başından itibaren başlayan normalleşmenin ilk adımında Toyota'nın tüm Türkiye'ye yayılmış 59 plazasında alınan önlemler ve hijyen tedbirler, "Satış ve satış sonrası tüm hizmetler randevu ile veriliyor, müşteri ziyaretlerinde, bekleme salonlarında, bankolarda 1,5 metrelik sosyal mesafe titizlikle korunacak şekilde organize ediliyor ve tokalaşmadan kaçınılıyor, temas gereken yeni araç satış, servis bankoları gibi tüm alanlarda pleksi araçlar ve sosyal mesafe kurallarına uygun güvenlik işaretçileri ve şeritleri kullanılıyor, plazalarda maske takılması zorunlu ve el dezenfektanı mutlaka bulunduruluyor, araç bakım ve teknik destek hizmetlerinde teknisyenler koruyucu ekipmanlar ile hizmet veriyor, araç içi temas noktalarında tek kullanımlık kılıflar kullanılıyor, yeni araç tesliminde ile bakım/onarım sonrasında araçlar dezenfekte ediliyor, tüm plazalarda bilgilendirme, yönlendirme ve uyarı işaret posterleri yer alıyor." şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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