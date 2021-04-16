Toyota tüm modelleri için 5 yıl garanti veriyor
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Toyota tüm modelleri için 5 yıl garanti veriyor

Toyota tüm modelleri için 5 yıl garanti veriyor
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Toyota, müşteri memnuniyetini ön planda tutan uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek tüm modellerindeki Toyota Garanti Sistemi'ni 5 yıl/150 bin kilometreye çıkardı.

Toyota, müşteri memnuniyetini ön planda tutan uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek tüm modellerindeki Toyota Garanti Sistemi'ni 5 yıl/150 bin kilometreye çıkardı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, sektöründe pozitif ayrışan bu uygulama ile Toyota, sürekli gelişim felsefesi çerçevesinde yenilikçi yaklaşımını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay hafif ticari araç segmentine sunulan Toyota Proace City ile başlayan uzatılmış Toyota Garanti Sistemi 24 Mart tarihinden itibaren satışı gerçekleşen tüm modelleri kapsıyor.

Toyota bunun yanında ayrıca Garanti Spesiyal ile de garanti uygulamalarında farkını ortaya koyuyor. Bu sisteme göre Toyota kullanıcıları, 5 yıl/150 bin kilometrelik Toyota Garanti Sistemi'nin süresi dolmadan önce araçlarının motor, şanzıman ve diferansiyel komponenetleri için garanti süresini 2 yıl ve sınırsız kilometre olarak uzatabilecekler.

1600 cc'ye kadar olan modeller ve tüm hibritler için 960 TL, 1600 cc üzeri binek otomobiller, Hilux ve Proace City için 1.110 TL ve SUV modeller için 1.320 TL ödeyerek Garanti Spesiyal sistemine dahil olanlar bu süre ve sınırsız kilometre kapsamında araçlarının motor, diferansiyel ve şanzımanlarını garanti altına almış olacaklar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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