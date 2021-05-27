Toyota, sürdürülebilir hidrojen enerjisiyle Eyfel'i aydınlattı

Sıfır emisyon hedefiyle hidrojenin kullanım alanlarını genişletme ve yaygınlaştırma çalışmalarını sürdüren Toyota, Eyfel Kulesi'ni, Toyota'nın yakıt hücresi teknolojisini kullanarak "sürdürülebilir ışıklarla" aydınlattı.

Sıfır emisyon hedefiyle hidrojenin kullanım alanlarını genişletme ve yaygınlaştırma çalışmalarını sürdüren Toyota, Eyfel Kulesi'ni, Toyota'nın yakıt hücresi teknolojisini kullanarak "sürdürülebilir ışıklarla" aydınlattı.

Toyota açıklamasına göre, Energy Observer tarafından düzenlenen "Paris de l'hydrogène" organizasyonunun bir parçası olarak yeşil renkle ışıklandırılan Eyfel Kulesi'nde hidrojen GEH2 jeneratörlerinde Toyota'nın geliştirdiği yakıt hücresi kullanıldı.

Işıklandırmada kullanılan GEH2 jeneratörler aynı zamanda Eyfel Kulesi'nin çevresindeki Energy Observer köyüne de elektrik sağladı. Toyota, aynı zamanda hidrojen yakıt hücresi teknolojileri uygulamalarını da sergileyerek yeni Mirai, CaetanoBus tarafından üretilen bir hidrojenli şehir otobüsü, EODev ile birlikte geliştirilen REXH2 tekne menzil artırıcı ve GEH2 jeneratörlerini tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Matt Harrison, hidrojenin marka ve çevre için önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Hidrojen yakıt hücresi teknolojisi, Toyota'nın 2050 Karbon Nötr hedefine ulaşması için kilit bir rol oynayacaktır. Bu taahhüdü, 2015 yılında 2050 Çevre Hedefleri'ni duyurduğumuzda ve dünyanın ilk seri üretim yakıt hücreli aracı olan Mirai'yi tanıttığımızda vermiştik. Yakıt hücresi teknolojisi, sadece otomotiv sektöründe değil, otobüs, kamyon, demiryolu, havacılık ve denizcilik sektörleri dahil olmak üzere global ulaşım ekosisteminde de karbon nötre ulaşma hedefinde hayati bir role sahip olacak. Fransa'da bu önemli organizasyonda yer alan Toyota için Paris ise Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nın resmi mobilite partneri olması nedeniyle özel bir öneme sahip. Toyota, sıfır emisyonlu mobilite çözümlerinin ve 'Herkes İçin Mobilite Özgürlüğü' anlayışının altını çizmek adına, oyunlar süresince sıfır emisyonlu araçlar ve gelişmiş mobilite ürünleri tedarik etmeye de devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol