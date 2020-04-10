SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Toyota RAV4'ün global satışları 10 milyon adedi aştı - Ekonomi
Avrupa, Ekonomi

Toyota RAV4'ün global satışları 10 milyon adedi aştı

Toyota'nın SUV segmentine adını veren RAV4 modeli dünyada 10 milyon satış adedini aştı.

10.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:02
Toyota RAV4'ün global satışları 10 milyon adedi aştı

Toyota'nın SUV segmentine adını veren RAV4 modeli dünyada 10 milyon satış adedini aştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1994'ten bu yana beş jenerasyon boyunca kullanıcıların beğenisini toplayan ve dünyanın en çok satan SUV modeli olan RAV4, 2019 yılında da dünyada satış sıralamasında birinci sıraya yerleşmişti.

RAV4 global bir Toyota modeli olarak, ilk tanıtıldığı günden bu yana her nesilde daha da güçlendi.

RAV4 en güçlü pazarı olan Kuzey Amerika'da 2019'da 535 bin adet ile yılda yarım milyondan fazla satış elde ederken, onu 133 bin ile Avrupa ve 127 bin adet ile Çin pazarları izledi.

1994 yılından bu yana ise RAV4'ün Avrupa'da satışları iki milyonu aşarken, 2019'un sonunda tanıtılan beşinci jenerasyon model, 2019'da 130 bin adetlik satışla yıllık rekorunu kırdı.

2020 yılında RAV4 ürün gamına, kablo ile deşarj edilebilen hibrit versiyonu RAV4 Plug-in Hybrid'de katılacak.

Böylece kullanıcılarına sıfır emisyonu ve sıfır yakıt tüketimiyle tamamen elektrikli sürüş açısından daha yüksek bir potansiyel sunacak.

SUV segmenti 2019 yılında global olarak yüzde 0,1 artış ile stabil bir pozisyonda kalırken, dünyanın en çok satan SUV modeli RAV4, yüzde 13,9 artış göstermeyi başardı.

RAV4, 2019 yılında 947 bin 919 adetlik satış elde etti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak Ekonomi
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
Korona dolandırıcıları iş başında! BKM'den vatandaşlara kritik uyarı Ekonomi
Korona dolandırıcıları iş başında! BKM'den vatandaşlara kritik uyarı
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Ekonomi
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Ekonomi
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e geliyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e...
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Et ve Süt Kurumu, depolarındaki etlerin çürüdüğü iddialarını yalanladı
Et ve Süt Kurumu, depolarındaki etlerin çürüdüğü iddialarını yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Levent Gök Engin Altay Özlem Zengin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Dilan Çıtak Demet Akalın Haluk Levent
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Toyota RAV4'ün global satışları 10 milyon adedi aştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 14:32:18. #1.14#
title