Toyota Proace City elektrikleniyor
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Toyota Proace City elektrikleniyor

Toyota Proace City elektrikleniyor
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Toyota, hibrit başta olmak üzere çevreci ve alternatif yakıt enerji kaynaklarını otomobillerine taşırken, hafif ticari araç segmentinde de sıfır emisyonlu seçeneklerini artırıyor.

CARMEDYA.COM – Toyota, hibrit başta olmak üzere çevreci ve alternatif yakıt enerji kaynaklarını otomobillerine taşırken, hafif ticari araç segmentinde de sıfır emisyonlu seçeneklerini artırıyor.

Toyota Proace City Electric, Avrupa'da yüksek satış adetleri olan kompakt van segmentinde güçlü bir model olarak öne çıkacak. 2021'in son çeyreğinde ilk olarak Avrupa'da; Norveç, Fransa, Hollanda, İsviçre ve İngiltere'de satışa sunulacak model daha sonra kademeli olarak diğer pazarlardaki yerini de alacak.

Yeni elektrik motorlu hafif ticari araç, hem panel van hem de 5 ya da 7 kişilik Proace City versiyonlarıyla sunulacak. Kullanıcının tercihine göre 4.4 metrelik standart ve 4.75 metrelik uzun dingil mesafeli versiyonlar da model ürün gamı içinde yerini alacak.

Model, konvansiyonel Proace City modellerinin yükleme kapasitesine ulaşıyor. Buna göre elektrikli versiyonlarda 800 kg yükleme ve 750 kg çekme kapasitesini müşterilerinin kullanımına sunacak.

Tüm Proace City Electric modelleri 136 HP güç (100 kW) üreten elektrik motoruna ve önden çekişli sürüşe sahip. 50 kWh kapasiteli batarya ile birlikte tek şarjla 280 km civarında menzile ulaşılırken aracın maksimum hızı ise 135 km/s olarak açıklandı. Güç modu açık olduğunda 0-100 km/s performansı 11.2 saniye olan Proace CITY Electric, hafif ticari araç sınıfında performans beklentilerini de karşılamayı başarıyor.

Filolar ve küçük ölçekli işletmeler için güvenilir bir tercih olarak öne çıkan Proace City Electric, aynı zamanda Avrupa genelinde giderek artan düşük ve sıfır emisyonlu bölgelerde kullanılabilmesiyle de ideal bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Araç, Toyota'nın 2025'te Avrupa'da sıfır emisyonlu araç satış oranını marka içerisinde yüzde 10'dan fazlaya çıkarma hedefinin de bir parçası olacak.

Kaynak: Carmedya.com

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