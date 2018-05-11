Toyota Plazalarda "İkinci El Şenliği" Başlıyor

Toyota plazalar markası ne olursa olsun ikinci el otomobil satın almak veya anında nakit alım ile otomobillerini satmak isteyenler için 12-13 Mayıs'ta "İkinci El Şenliği" düzenliyor.

Toyota'nın açıklamasına göre, şirketin Türkiye genelindeki 58 plazasında düzenlenecek Xchange by Toyota 2. El Hafta Sonu Şenlikleri'nde markası ne olursa olsun ikinci el otomobil satın almak veya anında nakit alımla otomobillerini satmak isteyenler bir araya gelecek.

Etkinlikte, araçlarını takas etmek veya emanet olarak sergilemek isteyenler için de fırsat sunulacak. İkinci el şenliğine gelenler istedikleri sıfır veya ikinci el otomobillerle deneme sürüşleri de gerçekleştirebilecek.

Şenliğe katılıp ALJ Finans KredimOL mobil uygulamasından başvuru yapanlar için özel faiz oranı da uygulanacak. Toyota Yetkili Satıcıları ayrıca ikinci el satışlarında "garantili satış" yöntemiyle de müşterilerine ayrıcalık sunacaklar.

Toyota, "Xchange By Toyota" sistemi ile ikinci el satışlarında, sıfır kilometre otomobillerde olduğu gibi Toyota güvencesini vermeye devam ediyor. İkinci el satışlarını geçen yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 34 artırarak 3 bin 413 adede ulaştıran Toyota, ikinci el otomobil konusunda ciddi yatırımlarını sürdürüyor.

Şirket bayileri "Xchange by Toyota" sistemi ile müşterilerin otomobillerle ilgili tüm beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verirken, bu sistemle marka ayrımı olmaksızın otomobil alım ve satım işlemleri; Toyota plazalarda, ikinci elde de tek bir noktadan, kısa sürede ve güvenle gerçekleştiriliyor.