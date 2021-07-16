Toyota plazalar artık "engelsiz tesisler"
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Toyota plazalar artık "engelsiz tesisler"

Toyota plazalar artık 'engelsiz tesisler'
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Toyota "herkes için hareket etme özgürlüğü" düşüncesiyle bir mobilite şirketine evrilme kararı almasından sonra Türkiye'deki tüm plazalarını "engelsiz tesislere" dönüştürdü ve sektöründe bir ilki daha gerçekleştirerek öncü rolünü sürdürdü.

Toyota "herkes için hareket etme özgürlüğü" düşüncesiyle bir mobilite şirketine evrilme kararı almasından sonra Türkiye'deki tüm plazalarını "engelsiz tesislere" dönüştürdü ve sektöründe bir ilki daha gerçekleştirerek öncü rolünü sürdürdü.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de de engelliler için mobilite kavramına paralel olarak 360 derece çalışmalarına ara vermeden devam eden Toyota, daha önce de duyma engelliler için Görüntülü Çağrı Merkezi, görme engelliler için de resmi web-sitesini uygun hale getirmişti.

Toyota'nın 60 yetkili satıcı ve servislerinde gerçekleşen "engelsiz tesisler" projesi kapsamında engelli otoparkı, görme engelliler için engelli otopark alanından engelli giriş kapısına kadar "duyumsanabilir" yüzey, kot farkı olan giriş kapılarında rampa ya da düz ayak girişleri ile en az bir müşteri giriş kapısı engelli müşteri girişine uygun hale getirildi. Fiziksel koşulları uygun olan plazalarda da hem satış hem servis müşteri giriş kapıları engelli müşteri girişine uygun hale getirilirken, engelli giriş kapılarına en yakın noktalara da engelli otoparkları işaretlendi. Ayrıca yine fiziki koşulları uygun olan tüm plazalarda engelli tuvaletlerinin yapımı da tamamlandı.

Türkiye'ye yayılan 60 plazasında gerçekleştirilen engelsiz dönüşüm projesini başarıyla tamamlayan Toyota bu süreçte zihinsel, görme, işitme ile ortopedik engel grubundan çeşitli yaş ve meslek grubuna ait engelli bireyler ve sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket etti. Bunun yanında ayrıca, plazalarda görev alan 1.145 kişi de Blindlook tarafından gerçekleştirilen "Engel Değil İletişim" eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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