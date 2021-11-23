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Toyota Plaza Kuzen, Edremit'te hizmete girdi

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Toyota Plaza Kuzen, Edremit'te hizmete girdi

Toyota'nın Türkiye'deki 62'nci ve en yeni plazası, Toyota Plaza Kuzen Balıkesir'in Edremit ilçesinde açıldı.

Toyota'nın Türkiye'deki 62'nci ve en yeni plazası, Toyota Plaza Kuzen Balıkesir'in Edremit ilçesinde açıldı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın 3S Plaza konseptine uygun olarak satış, servis ve yedek parça hizmeti verecek olan Toyota Plaza Kuzen, 1.400 metrekaresi servis ve 450 metrekaresi Toyota 1'inci el, 250 metrekaresi 2'nci el showroom olan 5 bin 500 metrekarelik arsa içinde yaklaşık 5 bin metrekare kapalı bir alana sahip bulunuyor.

Edremit ve bölgeye hizmet vermek amacıyla açılan Toyota Plaza Kuzen'de satış ve satış sonrası hizmetler için 24 kişilik uzman bir ekip bulunuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kuzen Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Atlı, "Toyota'nın Türkiye'deki 62'nci plazasını Edremit'e kazandırdığımız için mutluyuz. Dünyanın lider otomotiv üreticisi olan Toyota'yı Edremit'te temsil ediyor olmak gurur verici. Burada hizmete sunduğumuz plazamız ile halkımızın her türlü beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Satış ve satış sonrası servis hizmetlerinde müşterilerimize en iyiyi sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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