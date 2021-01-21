Toyota Plaza Kar'dan yeni yıl kampanyası

-İstanbul Haliç Köprüsü girişinde hizmet veren Toyota Plaza Kar, yeni yılı yeni bir kampanya ile karşılıyor.

Toyota'nın ürün gamında bulunan tüm benzinli ve hibrit binek otomobiller Ocak ayı boyunca Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında Corolla 2020 modeller 191 bin TL'den, Corolla 2021 modeller 203 bin 600 TL'den, Corolla Hybrid 2020 modeller 314 bin 700 TL'den, Corolla Hybrid 2021 modeller 329 bin 150 TL'den, Yeni Corolla Hatchback 228 bin 750 TL'den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 323 bin 750 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Türkiye'de üretilen C-HR Hybrid 2020 modeller 314 bin 150 TL'den C-HR Hybrid 2021 modeller ise 333 bin 300 TL'den başlayan fiyat seçeneklerine sahip. Yeni Yaris 209 bin 200 TL'den, Yeni Yaris Hybrid ise 299 bin 300 TL'den başlayan fiyatlar ile Toyota Plaza Kar'daki yerini alıyor. RAV4 Hybrid'in Flame versiyonu ise 607 bin 850 TL'lik fiyatıyla satışa sunuluyor.

Yüzde 0,99'dan başlayan finansman oranları ve 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleri ile Toyota Plaza Kar'ın yeni yıl kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da bulunuyor.

Kaynak: Carmedya.com