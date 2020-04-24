Toyota Plaza Aktoy'a en iyi işveren ödülü Küçükoğlu Holding'in kuruluşu Toyota Plaza Aktoy, Great Place To Work'ün bu yıl Türkiye'de sekizincisini düzenlediği Türkiye'nin En İyi İşverenleri araştırmasında, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020" ödülünü alan şirketlerden biri oldu.

Küçükoğlu Holding'in kuruluşu Toyota Plaza Aktoy, Great Place To Work'ün bu yıl Türkiye'de sekizincisini düzenlediği Türkiye'nin En İyi İşverenleri araştırmasında, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020" ödülünü alan şirketlerden biri oldu.

Ödül töreni Korona virüsü salgını nedeniyle bu yıl sanal ortamda online yapıldı.

Ödül töreninde konuşan Oğuzhan Küçükoğlu, ödüle layık görüldükleri için şahsı ve şirketleri adına teşekkür etti. Bütün dünyada yaşanan sıkıntılı bir süreçte ödül almanın motive edici olduğunu söyleyen Küçükoğlu, "Bu değerli ödülü bütün çalışma arkadaşlarım adına gurur ile alıyorum. Ancak bu ödülün gerçek sahibi tüm Küçükoğlu Holding çalışanları ve özellikle Toyota Plaza Aktoy ailesidir. Bizim yüksek güven kültürü oluşturmada temel yapı taşımız saygı, güven ve sürekli gelişimdir. Bu yolculukta bizi sürekli destekleyen ve yüksek güven kültürü oluşmasına vesile olan çok değerli Great PlacetoWork ekibine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Oğuzhan Küçükoğlu ödül töreni sonrasında yaptığı değerlendirmede, yüzde yüz yerli sermayeli bir grup olduklarını, 35 yıldır dünyanın büyük otomotiv markalarına orijinal parça üreterek Türkiye ekonomisine değer kattıklarını belirtti. Holding şirketlerinin 90 bin metrekare alanda üretim yaptığını ve 1.500 kişilik istihdama sahip olduğunu vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA