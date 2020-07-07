Toyota Plaza Aksoy'un Temmuz ayı kampanyası Hılux sahibi yapacak
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Toyota Plaza Aksoy'un Temmuz ayı kampanyası Hılux sahibi yapacak

Kayseri Toyota Plaza Aksoy'un temmuz ayı kampanyası "durdurulamaz" kimliği ile en zor yol ve arazi şartlarının üstesinden başarıyla gelen ve aynı bir SUV görünümüyle şehir yollarının da vazgeçilmezi olan 2020 model Toyota Hilux'lar için cazip fırsatlar sunuyor.

Toyota Plaza Aksoy'un Temmuz ayı kampanyası Hılux sahibi yapacak
07.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:15

Kayseri Toyota Plaza Aksoy'un temmuz ayı kampanyası "durdurulamaz" kimliği ile en zor yol ve arazi şartlarının üstesinden başarıyla gelen ve aynı bir SUV görünümüyle şehir yollarının da vazgeçilmezi olan 2020 model Toyota Hilux'lar için cazip fırsatlar sunuyor. Hilux'lar temmuz ayı boyunca 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0 finansman oranı ile Toyota Plaza Aksoy'da sizleri bekliyor.

Toyota Plaza Aksoy'un temmuz kampanyası kapsamında ayrıca, kamu bankaları tarafından yerli üretim araçlar için getirilen finans desteğinin faiz oranı da yeniden güncellenerek yüzde 0,69'dan yüzde 0,64'e çekildi. Böylelikle Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm C-HR modellerine 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,64 faiz oranı ile sahip olunabilecek. Bu kampanya çatısı altında, talep eden Toyota müşterileri bankalarıyla irtibata geçip "6 ay ödemesiz" dönem seçeneğinden de yararlanabilecekler.

Temmuz ayı boyunca; Yeni Corolla Hatchback 195 bin 800 TL'den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 231 bin 300TL'den başlayan fiyatlar ile Toyota Plaza Aksoy'da satışa sunulacak. Türkiye'de üretilen Yeni Toyota C-HR'ın benzinli modellerinde 7 bin 700 TL, ÖTV teşviki kapsamında olan hibrit seçeneklerinde de 8 bin 800 TL'ye varan indirimler temmuz'da da sürecek. Yeni Toyota C-HR Benzinli modeller 192 bin 250 TL'den, C-HR Hybrid'ler ise 224 bin 850 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar ile sunulacak. 2020 model yılına ait Hilux'lar 231 bin 850 TL'den, Yaris 120 bin 150 TL'den, Yaris Hybrid ise 184 bin 200 TL'den başlayan fiyatlar ile Toyota Plaza Aksoy'daki yerini alacak.

Yüzde 0,85'den başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota Plaza Aksoy'un temmuz kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere "takas" imkanı da bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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