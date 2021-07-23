Toyota parça tedarik problemi nedeniyle Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu
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Toyota parça tedarik problemi nedeniyle Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu

Toyota parça tedarik problemi nedeniyle Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Toyota Motor, parça tedarik problemi nedeniyle Tayland'daki tesislerinde üretimi askıya aldığını açıkladı.

Toyota Motor, parça tedarik problemi nedeniyle Tayland'daki tesislerinde üretimi askıya aldığını açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre Japon üretici, Tayland'ın başkenti Bangkok banliyölerinde bulunan üç fabrikasında imalatı durdurdu.

Yıllık üretim kapasitesi 760 bini bulan tesislerde parça tedarik probleminden kaynaklanan durdurma 28 Temmuz'a kadar sürecek.

Öte yandan Toyota, Japonya'nın Aiçi eyaletinde bulunan Toyota Auto Body tesislerinde de üretimi ağustos başında 5 gün süreyle durduracak.

Aiçi tesislerindeki durdurmanın Alphard ve Vellfire modellerini etkileyeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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