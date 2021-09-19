Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'ye ihracat şampiyonu ödülü - Haberler Ekonomi
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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'ye ihracat şampiyonu ödülü

AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'ye ihracat şampiyonu ödülü

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasında geçen yıl gerçekleştirdiği 3,6 milyar dolar değerindeki ihracat ile Türkiye'de en fazla ihracat yapan ikinci firma oldu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasında geçen yıl gerçekleştirdiği 3,6 milyar dolar değerindeki ihracat ile Türkiye'de en fazla ihracat yapan ikinci firma oldu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlamaya istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

TİM'in her yıl gerçekleştirdiği ve 2020'de salgın koşullarına rağmen üstün ihracat performansı gösteren firmaları belirlediği "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasının sonuçlarına göre Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3,6 milyar dolar değerindeki ihracat ile Türkiye'nin ihracat şampiyonları arasında ikinci sırada yer aldı. Geçen yıl toplam 217 bin aracın üretilerek banttan indirildiği fabrikada, ihracat adedi ise 180 bin olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Şirket Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı içinde, ihracat şampiyonları arasında ikinci sırada yer almaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, "Toyota C-HR ve Corolla'yı Sakarya'daki fabrikamızda en yüksek kalite standartlarında üretiyor ve üretimimizin yüzde 90'ını dünyanın 150 farklı ülkesine ihraç ediyoruz. Başarılarımızın ve Türkiye ekonomisine katkılarımızın devam edeceğine gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri
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