Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye uzaktan eğitime destek veriyor
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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye uzaktan eğitime destek veriyor

12.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:18
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye uzaktan eğitime destek veriyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören okullar için geçmiş yıllarda da yaptığı gibi bilgisayar bağışlarına bu sene de devam ediyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören okullar için geçmiş yıllarda da yaptığı gibi bilgisayar bağışlarına bu sene de devam ediyor.

Uzaktan eğitim sistemine erişim imkanı olmayan öğrencilerin eğitim gördüğü ilk ve ortaokullara 2021 yılında 134 masaüstü bilgisayarı hibe eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ilk ve ortaokulların yanında bu sene Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne de bilgisayar desteği verdi.

Öğrencilerin güncel teknolojiyle eş zamanlı eğitim alarak bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, uzaktan eğitime verdiği destekler sonucunda özellikle salgın sürecinde 2020 ve 2021 yılı toplamında 342 adet masaüstü, 62 adet laptop olmak üzere toplamda 404 adet bilgisayarı Sakarya'da bulunan okullara ulaştırmış oldu.

Kaynak: Carmedya.com

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