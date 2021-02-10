Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye uzaktan eğitime desteğe devam ediyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, faaliyetlerini sürdürdüğü Sakarya'daki 15 okula bu yıl 134 adet bilgisayar hibe etti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye açıklamasına göre, fabrika, salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören okullar için geçmiş yıllarda da yaptığı gibi bilgisayar bağışlarına bu sene de devam ediyor.

Uzaktan eğitim sistemine erişim imkanı olmayan öğrencilerin eğitim gördüğü ilk ve ortaokullara 2021 yılında 134 masaüstü bilgisayarı hibe eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ilk ve ortaokulların yanında bu sene Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne de bilgisayar desteği verdi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'daki ilk ve ortaokullara 2020 yılı boyunca 270 adet bilgisayar bağışı yapmıştı.

Açıklamaya göre, öğrencilerin güncel teknolojiyle eş zamanlı eğitim alarak bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, uzaktan eğitime verdiği destekler sonucunda özellikle salgın sürecinde 2020 ve 2021 yılı toplamında 342 adet masaüstü, 62 adet laptop olmak üzere toplamda 404 adet bilgisayarı Sakarya'da bulunan okullara ulaştırmış oldu.

Ayrıca Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin eğitime verdiği desteklerle, öğrencilerin gelişen teknolojiyi takip etmelerini sağlamaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak