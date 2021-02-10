Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye uzaktan eğitime desteğe devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye uzaktan eğitime desteğe devam ediyor

10.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:27
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye uzaktan eğitime desteğe devam ediyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, faaliyetlerini sürdürdüğü Sakarya'daki 15 okula bu yıl 134 adet bilgisayar hibe etti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, faaliyetlerini sürdürdüğü Sakarya'daki 15 okula bu yıl 134 adet bilgisayar hibe etti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye açıklamasına göre, fabrika, salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören okullar için geçmiş yıllarda da yaptığı gibi bilgisayar bağışlarına bu sene de devam ediyor.

Uzaktan eğitim sistemine erişim imkanı olmayan öğrencilerin eğitim gördüğü ilk ve ortaokullara 2021 yılında 134 masaüstü bilgisayarı hibe eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ilk ve ortaokulların yanında bu sene Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne de bilgisayar desteği verdi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'daki ilk ve ortaokullara 2020 yılı boyunca 270 adet bilgisayar bağışı yapmıştı.

Açıklamaya göre, öğrencilerin güncel teknolojiyle eş zamanlı eğitim alarak bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, uzaktan eğitime verdiği destekler sonucunda özellikle salgın sürecinde 2020 ve 2021 yılı toplamında 342 adet masaüstü, 62 adet laptop olmak üzere toplamda 404 adet bilgisayarı Sakarya'da bulunan okullara ulaştırmış oldu.

Ayrıca Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin eğitime verdiği desteklerle, öğrencilerin gelişen teknolojiyi takip etmelerini sağlamaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Bülent Turan Meral Akşener Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hadise Özcan Deniz Barış Manço
Spor Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye uzaktan eğitime desteğe devam ediyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 11:32:08. #1.14#
title