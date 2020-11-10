Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den emektar çalışanlarına teşekkür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den emektar çalışanlarına teşekkür

10.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:41
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den emektar çalışanlarına teşekkür

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, düzenlediği hizmet yılı ödül töreni ile 5, 15, 20 ve 25'inci yıllarını tamamlayan 445 çalışanına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, düzenlediği hizmet yılı ödül töreni ile 5, 15, 20 ve 25'inci yıllarını tamamlayan 445 çalışanına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin üretim ve ihracat liderleri arasında yer alan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışan memnuniyetini temel önceliklerinden biri olarak görüyor. Şirkette, 2020 yılı itibarıyla 222 çalışan 5 yılını, 130 çalışan ise 15 yılını tamamladı.

20 yılı tamamlayan 15 çalışan ve 25 yılını tamamlayan 78 çalışan için icra komitesinin de katılımıyla 2 ayrı tören düzenlendi. Sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleşen törende, sembolik olarak 1 çalışana plaket verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak tüm çalışanlarımızın çalışma disiplinleri ve şirket bağlılıklarıyla gurur duyuyoruz. Ulaştığımız her başarıda tüm çalışanlarımızın katkıları var. Şirketimizde uzun yıllar boyunca emekleriyle gücümüze güç katan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, sağlık ve başarı dolu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

İlgili Haberler

ING Türkiye'den 9 ayda 831,7 milyon lira net kar
ING Türkiye'den 9 ayda 831,7 milyon lira net kar
Türkiye'den 174 ülkeye 2 milyar 57 milyon 553 bin dolarlık halı ihracatı
Türkiye'den 174 ülkeye 2 milyar 57 milyon 553 bin dolarlık halı ihracatı
Türkiye'den 174 ülkeye halı ihracatı
Türkiye'den 174 ülkeye halı ihracatı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Özge Özder Cansu Dere Cem Yılmaz Yıldız Tilbe
Spor Falcao Okan Buruk Ozan Tufan Arda Turan Nacer Chadli
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den emektar çalışanlarına teşekkür - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 14:44:29. #1.14#
title