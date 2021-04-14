Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2 bin 500 geçici istihdam sağlayacak

Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden biri olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yıl sonuna kadar 2 bin 500 sözleşmeli çalışan alarak başarılı olan üretimini, ihracatını ve yüksek kalite düzeyini artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden biri olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yıl sonuna kadar 2 bin 500 sözleşmeli çalışan alarak başarılı olan üretimini, ihracatını ve yüksek kalite düzeyini artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye açıklamasına göre, İŞKUR'un Mesleki Eğitim Projesi (MEGİP) desteğiyle işe alınacak kişiler için Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın da katılımıyla proje paydaşları olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk, Sakarya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya arasında imza töreni düzenlendi.

Normalleşme süreci ile sözleşmeli çalışan alımlarına hız verecek olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 1.000 kişinin işe başlatılmasını planlıyor. İlerleyen aylarda ise her ay 200 civarı çalışanın yeni istihdamı sağlanacak.

MEGİP kapsamında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de işe alınacaklar için, 3 hafta süreli oryantasyon ve mesleki eğitim sonrası kursiyerlere 6 ay süreli sözleşmeli çalışan olma imkanı sağlanacak. Ayrıca bu alımların bir kısmı 6 aylık çalışma sonrasında uygun görülmesi halinde firmada kadrolu çalışan olma imkanına da sahip olabilecekler.

İşe alım için yetiştirilecek meslek grupları ise kalite kontrolcü, oto montajcı, nokta kaynakçısı, boya operatörü ve plastik mamuller imalatçı olarak açıklandı.

"Sadece Avrupa'da değil dünyada da üstün ve özel bir konuma sahip"

Açıklamada açılıştaki görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Şentürk, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 150'ye yakın ülkeye ürettiği araçların yüzde 85'ini ihraç etmektedir. Sakarya'daki üretim tesisi, Toyota fabrikaları arasında kalite ve birçok parametreler açısından sadece Avrupa'da değil dünyada da üstün ve özel bir konuma sahiptir. Kapasite bakımından ise Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikasıdır. Hibrit versiyona sahip Corolla Sedan ve C-HR modellerinin üretildiği fabrikamızda 5 bin kişinin üzerinde istihdam sağlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Necdet Şentürk ayrıca bu yılın üretim ve ihracat hedefi için alınması planlanan 2 bin 500 kişilik işgücü desteği için projeye destek veren paydaşlara ve İŞKUR'a destekleri dolayısıyla teşekkürlerini de bildirdi.

Katılımcı şartları ve başvuru şekli

Öte yandan açıklamaya göre, mesleki eğitim projesine katılmak isteyen iş arayanların, 30 yaşın altında, en az lise mezunu, Sakarya, Kocaeli veya Düzce'de ikamet ediyor olması gerekiyor.

Bu şartları taşıyan iş arayanlar, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'ye, Sakarya ve diğer illerin İŞKUR İl Müdürlükleri veya çevrim içi platformlar üzerinden başvuru yapabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak