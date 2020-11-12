Toyota'nın yeni Bayi Yönetimi Direktörü Caner Yüksel oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Toyota'nın yeni Bayi Yönetimi Direktörü Caner Yüksel oldu

12.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:00
Toyota'nın yeni Bayi Yönetimi Direktörü Caner Yüksel oldu

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'de Bayi Yönetimi Direktörlüğü görevine Caner Yüksel getirildi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'de Bayi Yönetimi Direktörlüğü görevine Caner Yüksel getirildi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektöründeki mesleki kariyerine 2006 yılında Bölge Yöneticisi olarak başlayan Yüksel, bayi yönetimi, sıfır ve ikinci el araç perakende ve filo satış alanında 15 yıldan fazla tecrübeye sahip.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'de yaklaşık 9 yıl boyunca Bayi Satış Saha Yönetimi, Filo ve Özel Satışlar operasyonlarında tecrübe kazanan Caner Yüksel, son olarak 2017 yılında Bayi Satış Operasyonları Müdürü olarak atanmıştı.

Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olan Yüksel, evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

İlgili Haberler

Lütfi Elvan-Naci Ağbal: Yeni ekonomi yönetimi beklentileri karşılayabilecek mi?
Lütfi Elvan-Naci Ağbal: Yeni ekonomi yönetimi beklentileri karşılayabilecek mi?
KARDEMİR'in yeni yönetimi belirlendi
KARDEMİR'in yeni yönetimi belirlendi
İstiridye mantarı yöre halkının yeni gelir kapısı oldu
İstiridye mantarı yöre halkının yeni gelir kapısı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Madonna Türkan Şoray Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kaza Milli Sigara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toyota'nın yeni Bayi Yönetimi Direktörü Caner Yüksel oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 16:00:54. #1.15#
title