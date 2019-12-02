Toyota'nın sosyal sorumluluk çalışmaları devam ediyor

02.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:34

Sosyal sorumluluk alanında eğitim, çevre ve trafik konularında topluma değer katan önemli çalışmalara imza atan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2019-2020 eğitim-öğretim sezonuyla birlikte faaliyetlerine hız verdi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk çalışmalarını ana faaliyet konularından biri olarak kabul eden Toyota, yatırımlarla ülke ekonomisinde büyümeyi desteklerken, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversitelerde gerçekleştirdiği aktivitelerle de öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, kurulduğu günden beri ön planda tuttuğu çevre duyarlılığını, toplumun geneline yaymak adına ilkokul öğrencilerine yönelik çevre turu aktivitesi düzenliyor. Aktivite kapsamında fabrika gezisi yapan çocuklar çevreye duyarlı bir üretim sürecini yerinde incelerken, atık su arıtma tesisindeki sistemleri inceleme fırsatı buluyor. Ayrıca, atık ayrıştırma oyunuyla öğrencilerin geri dönüşümün önemini kavrayıp çevre duyarlılıklarını geliştirmeleri hedefleniyor. Yeni eğitim-öğretim döneminde ise 795 öğrenciyle birlikte 10 yıldan bu yana geliştirilerek sürdürülen aktivitede toplamda 8 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Trafik konusunda bilinçlendirilen öğrenci sayısı 7 bine ulaşacak

2010 yılından beri ilköğretim öğrencilerine trafik kuralları ve trafik kurallarına uyulması konularında eğitim veren Toyota Otomotiv Sanayi, bu konuda erken yaşta bilinç oluşturmayı hedefliyor.

Trafik güvenliği okulunda trafik ile ilgili filmler izleyip trafik ışıkları ve yaya yollarından güvenli geçiş için pratik yapan öğrenciler, emniyet kemeri ve trafikte görünürlükle ilgili uygulamaları da deneyerek öğrenme fırsatı buluyor. Ayrıca, konuyla ilgili 13 yıldır trafik güvenliği resim yarışması da düzenleyen eden Toyota Otomotiv Sanayi'nin, bugüne kadar trafik konusunda bilinçlendirdiği öğrenci sayısı sezon sonu itibarıyla 7 bine ulaşacak.

Ortaöğretim ve lise öğrencilerinin proje geliştirme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen Toyota, bu çerçevede düzenlediği teknik proje yarışmasıyla çevre ve otomasyon alanında öğrencilerin ürettiği projeleri bir platformda buluşturuyor. Fabrika, 2006 yılından beri 6 binden fazla öğrencinin proje ürettiği yarışmalarda dereceye girenleri dönem sonunda gerçekleştirdiği törenle ödüllendiriyor.



Mesleki eğitime destek anlamında öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri için eğitim amaçlı araç ve ekipman bağışları yapan şirket, bugüne kadar yaklaşık 200 araç, 1500'den fazla motor ve şanzıman bağışı gerçekleştirdi. Fabrika, önümüzdeki 3 yıl boyunca 77 araç, 102 motor ile 44 şanzıman daha hibe etmeyi planlıyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tüm bu faaliyetlerinin yanında Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile yapılan protokoller kapsamında öğrencilere uzun dönemli staj programları ve fabrika gezisi imkanı sağlıyor.

Sakarya Üniversitesi dışında ise Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde okuyan öğrencilerle bir araya gelen Toyota Otomotiv Sanayi yöneticileri, Toyota kültürü, Toyota Üretim Sistemi ve eğitim ile hayatlarına katkı sağlayacak bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor.

Kaynak: AA