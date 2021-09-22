Toyota'nın kadın çalışanları öğrencilere rol model oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toyota'nın kadın çalışanları öğrencilere rol model oluyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Toyota'nın kadın çalışanları öğrencilere rol model oluyor

Toyota, JA Europe ve Inspiring Girls International ile iş birliğiyle "Toyota Girls STEM the Future" programı başlattı.

Toyota, JA Europe ve Inspiring Girls International ile iş birliğiyle "Toyota Girls STEM the Future" programı başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, Avrupa'da çalışma alanlarındaki çeşitliliği yansıtmak adına özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve Matematik (STEM) ile ilgili pozisyonlarda daha fazla kadına yer vermeyi amaçlıyor.

Bu hedef doğrultusunda JA Europe ve Inspiring Girls International ile iş birliği yapılarak "Toyota Girls STEM the Future" programı başlatıldı.

Araştırmalara göre, kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ile ilgili alanlarda kariyer seçimlerinin yeterli olmadığını gösteriyor ve bu oran Avrupa'da sadece yüzde 18 seviyesinde kalıyor. Ayrıca okullarda bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına ilgi duyan kızların sayısı ise sadece yüzde 26 olarak belirlendi. Çalışmalar ise çocukların bir rol modeli olduğunda bu oranın ikiye katlanabileceğini gösteriyor.

Bu amaçla başlatılan "Girls STEM the Future" programı, kız öğrencilerin rol modelleriyle, yani Toyota'da çalışan kadınlarla direkt iletişim kurmasını sağlıyor.

Bu program sayesinde kız öğrenciler rol modellerinden ilham alarak STEM ile ilgili kariyerleri keşfederek bu alanları daha fazla tercih edebilecek.

"Girls STEM the Future" programı kapsamında, Toyota rol modellerinin derslerde kız öğrencilerle etkileşim kurmasının yanı sıra öğrencilerin fabrikalardaki Ar-Ge merkezi ve inovasyon merkezleri gibi alanlara ziyareti de sağlanacak.

Toyota bu programla birlikte insana saygı felsefesinin altını çizerken herkesin güvende olduğu ve katkıda bulunduğu kapsayıcı bir ortam yaratmaya devam ediyor. Aynı zamanda kadınlara Toyota'da sunulan fırsatların da altı çiziliyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Süleyman Soylu Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Cansu Dere Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Sergen Yalçın Cristiano Fatih Terim Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Toyota'nın kadın çalışanları öğrencilere rol model oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 18:47:15. #1.12#