Toyota'nın hibrit satışları 14 milyonu aştı

20.09.2019 11:26

Toyota, ilk seri üretim hibrit aracını sunduğu 1997 yılından bu yana hibrit araç satışlarında 14 milyon adedi aştı.

Toyota açıklamasına göre, şirketin 2019 yılının ilk 7 ayında Avrupa pazarındaki hibrit satışları 328 bin 23 adet olarak gerçekleşti. Bununla Toyota'nın Avrupa satışlarının içindeki hibritlerin payı da yüzde 50 civarında gerçekleşti. Toyota'nın Avrupa'daki hibrit otomobil satışları da 2 milyon 494 bin 263'e yükseldi.



Ayrıca şirketin ilk seri üretim hibrit aracını sunduğu 1997 yılından bu yana hibrit araç satışları 14 milyonu aştı.



Kendi kendini şarj eden ve dışarıdan da şarj ihtiyacı duymayan hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede çözüm olarak gören Toyota, bu teknoloji ile yüksek sürüş konforu ve düşük yakıt tüketiminin yanı sıra çevreye ve insan sağlığına da önem verdiğini ortaya koyuyor.



Hibrit satışları Türkiye'de de yükselişte



Açıklamaya göre, Türkiye'de 2019'un ilk 8 ayında 6 bin 105 hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, bu satışların 5 bin 962'si Toyota hibrit otomobiller oluşturdu. Böylelikle yılın ilk yarısında Türkiye'de satılan her 100 hibrit araçtan 98'i Toyota'nın hibrit modellerinden oluştu.



Türkiye'de üretilen Toyota Corolla Hybrid, yılın ilk 8 ayındaki toplam hibrit satışlarında yüzde 70'lik paya ve 4 bin 267 adetlik satışa ulaşarak en çok tercih edilen model olmayı başardı. Corolla Hybrid'i bin 446 adetle yine Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid izledi.



Avrupa'da 16 hibrit Toyota modeli satışa sunulurken, Türkiye'de sunulan her binek Toyota modelinin birer hibrit versiyonu bulunuyor. Bunlar arasında Corolla Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Camry Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid yer alıyor.

Kaynak: AA