Toyota'nın hibrit araçlarına yoğun ilgi

Toyota, Türkiye'den 2021 yılı için hibrit motora sahip 28 bin filo aracı talebi aldı.

Toyota'nın açıklamasına göre, salgınla birlikte fosil yakıtlı otomobiller yerine çevreci araçlara yönelik kişisel tercihler artarak sürerken, karbon ayak izini düşürmek isteyen kurum ve kuruluşlar da hibrit teknolojili otomobillere yöneldi.

Toyota, Türkiye'den 2021 yılı için hibrit motora sahip 28 bin filo aracı talebi aldı. Ocak ve şubatta Türkiye'de hibrit otomobillerin toplam pazardan aldıkları pay yüzde 8,7 seviyesine yükselirken, dizellerin payı yüzde 27,4'e geriledi. Her 100 hibrit aracın 90'ı Toyota logosu taşırken, ocakta satışı yapılan 7 bin 442 Corolla modelinin yüzde 47'si hibrit versiyon oldu.

Tüm dünyada 17 milyon satış adedine ulaşan Toyota hibrit otomobillerin özellikle şehir içi kullanımlarda büyük oranda emisyon salımı olmuyor. Hafif hibritler başta olmak üzere diğer hibrit araçlardan farklı olarak kullanım süresinin yüzde 50'sini elektrikli motor ile katederek yakıt tasarrufu sunuyor. Hibritler ayrıca, hafif hibritlere göre çok daha güçlü elektrik motoru ve aküsü sayesinde anında güç ve hızlanma da sağlıyor.

"Hibrit otomobil talebi katlanarak artacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, salgın döneminde alınan önlemlerin Türkiye ve dünyadaki olumlu çevresel etkilerini yakından gözlemlediklerini belirtti.

Kişisel çevreci hibrit araç talebinin özel kurumlara, kamu kurumlarına ve filo taleplerine yoğun olarak yansıdığını aktaran Bozkurt, 1-2 yıl önceden başlayan ve bu yıl artarak devam eden hibrit otomobil taleplerini karşılamak ve yeteri kadar araç bulmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Son 2 yıldır katlanarak artan yoğun taleple birlikte filolarda hibritlerin dizelin yerini almaya başladığını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Kurumsal yapıların, artık karbon ayak izini takip etmek ve düşürmek amacıyla şirket araçlarının hibritler başta olmak üzere daha çevreci modellere evrilmesi konusunda düğmeye bastıklarını görüyoruz. Teşvikler ve teknolojinin gelişimiyle elde edilen maliyet avantajları sayesinde hibrit modeller ile dizel ya da benzinli otomobiller arasında bir fiyat uçurumu da artık yok. Hem perakende hem de filo kullanıcıları bu durumu çok iyi değerlendiriyorlar. 2020'de toplam hibrit satışımız 16 bin 55 adet olarak gerçekleşmişti. Yoğun filo talebiyle 2021'de bir rekora imza atarak hibrit araç satışımızın önemli bir seviyeye gelmesini bekliyorum."

Bozkurt, Toyota hibrit otomobil kullanıcısı 750 kişiyle yaptırdıkları ankette memnuniyet ve tavsiye oranının yüzde 90'ı aştığını, "tekrar hibrit otomobil alırım" diyenlerin ise yüzde 85 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Kullanıcıların yakıt tüketimi, çevresel faktörler, sessiz ve konforlu bir sürüş için hibritleri tercih ettiklerini aktaran Bozkurt, bu teknolojiyi tercih edenlerin sonrasında da hibrit dışında araç kullanmayacağını belirttiğini kaydetti.

Verilen bilgiye göre, uzun vadeli stratejisiyle hibrit elektrikli güç ünitelerine odaklanan ve sıkılaşan emisyon yönetmeliklerini karşılayıp bu teknolojide lider olmayı başaran Toyota, sürekli olarak geliştirdiği hibrit teknolojisiyle de kullanıcısına büyük avantajlar sunuyor.

Yapılan ölçümlerde, dizele göre yüzde 15, benzinliye göre yüzde 36 daha az yakıt tüketim maliyetine sahip olan hibritler, çok sayıda ülke ve bölgedeki düşük emisyon standartlarına olumlu cevap veriyor. İkinci el rakamları karşılaştırıldığında, hibrit araçların benzinlilere göre yüzde 4, dizellere göre ise yüzde 6 daha avantajlı değere sahip olduğu görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan