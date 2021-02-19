Toyota'nın güvenli sürüş projesine Martech Awards'tan "Büyük Ödül"

Toyota Pazarlama ve Satış AŞ, bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve pazarlama konusunda faydalanılan teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımının ödüllendirildiği MarTech Awards'ın Otomotiv Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisinde "Toyota Yandex Navi App Güvenli Sürüş Projesi" ile...

Toyota Pazarlama ve Satış AŞ, bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve pazarlama konusunda faydalanılan teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımının ödüllendirildiği MarTech Awards'ın Otomotiv Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisinde "Toyota Yandex Navi App Güvenli Sürüş Projesi" ile büyük ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de trafik kazalarını önleme konusunda Yandex Navigasyon iş birliği ile başlattığı proje ile sürücülerden güvenli sürüş ve trafik kurallarına harfiyen uymaları beklendi. Böylelikle 11 milyon kilometre boyunca sürücülerin araç kullanırken cep telefonlarını kullanmama ve hız limitlerini aşmamaları sağlanmış oldu.

Proje kapsamında "İnsan Hayatına" verdiği önemle bugüne kadar trafik kazalarını önleme konusunda araçlarında yeni teknolojilere yer veren Toyota, sürücü kaynaklı trafik kazalarını minimuma indirmeyi amaçladı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Toyota, bu tür projelerin yanında trafik kazalarını sıfıra indirme hedefi için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu amaçla geliştirdiği kaza önleyici ve kazaların şiddetini azaltan ileri teknoloji sistemi Toyota Safety Sense'i ilk kez 2015 yılında kullanıma sunan Toyota, bu sistemiyle kazaları neredeyse sıfıra indirecek gelişmiş özellikleri otomobillerine taşıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz