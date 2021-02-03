Toyota'nın finans kampanyası şubatta da devam ediyor
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Toyota'nın finans kampanyası şubatta da devam ediyor

03.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:13
Toyota'nın finans kampanyası şubatta da devam ediyor

Toyota, 2021 model tüm Corolla ve C-HR modelleri ile 2020 model tüm Corolla, C-HR, Corolla Hatchback ve Yaris modellerine Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile sahip olunabilecek.

Toyota, 2021 model tüm Corolla ve C-HR modelleri ile 2020 model tüm Corolla, C-HR, Corolla Hatchback ve Yaris modellerine Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile sahip olunabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bunun yanında 2020 model yılı Toyota RAV4 modeli de 200 bin TL 12 ay yüzde 0,99 finansman oranıyla satışa sunulacak.

Toyota'nın finans avantajlarıyla dolu kampanyası şubat ayında da devam ediyor.

Avantajlı fiyatların şubat ayında da devam ettiği kampanyaya; Toyota Corolla 2020 benzinli modeller 191 bin TL'den, Corolla 2021 benzinli modeller 203 bin 600 TL'den, Corolla Hybrid 2020 modeller 314 bin 700 TL'den, Corolla Hybrid 2021 modeller 329 bin 150 TL'den başlayan fiyatlar ile, Yeni Corolla Hatchback 228 bin 750 TL'den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 337 bin 200 TL'den başlayan fiyatlar ile dahil olacak.

Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314 bin 150 TL'den, C-HR Hybrid 2021 modeller de 346 bin 650 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

Yeni Yaris 209 bin 200 TL'den, Yeni Yaris Hybrid ise 299 bin 300 TL'den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak. Segmentine adını veren Toyota RAV4 Hybrid'in Flame versiyonu ise 607 bin 850 TL'lik fiyatıyla satışta olacak.

Avantajlı fiyatların yanı sıra, yüzde 0,99'dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleri ile Toyota'nın şubat kampanyasından yararlanmak isteyenler ile markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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