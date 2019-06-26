Toyota'nın basketçi robotu Guinness rekorlar kitabına girdi

Toyota'nın ürettiği robot basketbolcu CUE3 Guinness rekorlar kitabına girdi. Toyota mühendis ekibi 2017 yılında her atışta basket atabilecek bir robotu geliştirmenin eğlenceli olabileceğini düşündü. Toyota mühendisleri Nisan 2019'da CUE3 adını verdikleri robotu üçüncü kez yeniden imal ettiklerini açıkladı. Bir ay sonra CUE3 ardışık olarak serbest basketbol atışları için Guinness Dünya Rekoru'nu kırmaya çalıştı ve başardı. CUE3'ün dünya rekoru girişimi için ilk hedefi bin basket atışıydı ve başarılı oldu. Mühendisler yaklaşan Tokyo Olimpiyatları için 2020 sayılık için yeni bir hedef belirledi. Proje lideri Tomohiro Nomi, Guinness videosunda, "Artık yeni şeyler denemek isteyenler için daha fazla fırsat varmış gibi hissediyorum. Bu yüzden eğer birileri bunu izler ve 'yeni bir şey yapmak istiyorum" diye düşünürse gerçekten çok mutlu olacağım" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA