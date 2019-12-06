Toyota idari binalarında "Yenilenebilir Enerji" kullanacak

06.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:00

Toyota, 17 bin 639 metrekare olan Kartal Genel Müdürlük yerleşkesi ve Orhanlı'da bulunan 16 bin150 metrekarelik Yedek Parça ve Eğitim Merkezi'nde uluslararası I-REC (Go0) sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçti.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, operasyonel uygulamalarında da "doğa dostu" yaklaşımını sürdürüyor. Türkiye'de sektöründe bir ilki gerçekleştirerek temiz ve yenilenebilir enerji kullanımına başlayan Toyota, enerjisini EnerjiSA üzerinden temin edecek.

Açıklamaya göre, Türkiye'de çok az firmanın sahip olduğu sertifika, Toyota'nın 2050 yılı vizyonu için de büyük önem taşıyor. Özellikle yenilenebilir kaynaklar kullanımında araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ara vermeyen Toyota, çevreye duyarlı genel stratejisine paralel bir yaklaşım da sürdürüyor. 40 yılı aşan çevreci hibrit teknolojisinin öncüsü olan Toyota, ayrıca farklı sektörlerin kullanması için hidrojen yakıt hücresi ile enerji kazanımı sağlayan teknolojiler geliştirme çalışmalarına da devam ediyor.

Kaynak: AA