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Toyota Hilux yenilendi

Toyota'nın 1968 yılından beri yollarda olan Hilux modeli yenilendi.

Toyota Hilux yenilendi
04.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:41

Toyota'nın 1968 yılından beri yollarda olan Hilux modeli yenilendi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Hilux, güncellenen donanımları, yolda ve arazide daha yüksek konforu ve genişleyen ürün gamı ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Ürün gamının en üstünde yer alan yeni 'Invincible' versiyonu ise, özel tasarımı ve premium seviye donanımlarıyla arazideki efsanevi yeteneklerinden ödün vermeden, daha fazla yol konforu sağlıyor.

Yenilenen Hilux, Avrupa'da yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Yenilenen Hilux, üç boyutlu ön panjur ile yeni tampon hatlarıyla tamamen yeniden tasarlandı. Böylece pick-up'ın yoldaki güçlü ve karizmatik duruşu daha fazla vurgulanırken, sağlam ve her yere gidebilen imajı daha da güçlendirildi.

Dikkat çeken yeni dış tasarım, yeniden tasarlanan ön ve arka LED aydınlatmalarla desteklenirken, gövde rengi seçeneklerine Egzotik Kırmızı, Safir Mavi ve Güz Bronzu olmak üzere üç yeni renk ve 18 inç siyah alaşım jant seçeneği eklendi. Güncellenmiş kabinde, yeni sürücü göstergesi tasarımı ve her türlü sürüş koşulunda rahat kullanım sağlayan mekanik düğmelerin adapte edildiği yeni 8 inç bilgi eğlence ekranı yer alıyor. Geliştirilmiş multimedya sistemi daha hızlı bir yazılım ve ekran tepkileriyle araç içi deneyimi ileriye taşırken, Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonlarına uyumla hale getirildi.

Kapsamlı donanım listesi içerisinde akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, otomatik klima, ön-arka park sensörleri ve 800W 8 kanallı amfiye sahip 8 hoparlörlü JBL Premium Ses Sistemi gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca Yenilenen Hilux ürün gamında kullanıcılara geniş aksesuar seçenekleri sunularak, kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmesi sağlanıyor. Buna göre spor barlar, bagaj kilidi, sert kasa kapağı ve kasaya monte 12V güç kaynağı gibi donanımlar tercih edilebiliyor.

-Üstün sürüş dinamikleri ve daha konforlu sürüş

Yenilenen Hilux için mühendislerin hedefi, efsanevi off-road kapasitesini koruyarak yol konforunu artırmaktı. Bunu sağlamak adına Hilux, darbeyi yüksek oranda emen ve daha dayanıklı şasi üstü gövde mimarisini kullanıyor ve en ekstrem arazi koşullarının üstesinden geliyor.

Yenilenen Hilux'ta daha iyi sürüş kalitesi ve konfor için süspansiyon ve direksiyon sistemlerinde geliştirmeler yapıldı. Süspansiyonda yapılan değişikliklerle birlikte Hilux, tümseklerden veya bozuk yollardan geçerken darbeyi daha iyi emiyor ve daha akıcı bir sürüş sağlıyor.

Hilux'ın zaten üstün olan arazi yeteneklerine, mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel (4x2 çeker modellerde) etkisi yaratan yeni bir elektronik özellik eklendi. Sistem rolantide motor hızını 850'den 680 d/dak'a düşürüyor ve gaz tepkilerini ayarlayarak daha iyi bir sürüş kontrolü sağlıyor. Bununla birlikte VSC sistemi de güncellendi ve yeni bir lastik açısı monitörü eklendi. 1 tonluk yükleme ve 3.5 tonluk römork kapasite, yeni Hilux ile birlikte tüm 4x4 gövde tiplerinde (Tek Kabin, Ekstra Kabin ve Çift Kabin) sunulmaya başlandı.

-"Invincible" donanımı

Yeni Hilux ürün gamının zirvesinde yer alan Invincible donanımı, araçlarını hem iş hem de özel hayatlarında kullanmak isteyenler için tasarlandı. Yüksek arazi kabiliyeti ve sürüş kapasitesi, en yüksek donanım özellikleriyle ve sofistike tasarıma sahip tarzla kombine ediliyor. Invincible donanımında, modele özel olarak tasarlanan ön panjur ve tampon, şişkin çamurluklar, farklı kapı kolları, jant ve kasa kapağı tasarımları ile gövde altı koruması yer alıyor. Kabinde ise sürücüye özel yeni göstergeler, siyah metalik ve siyah krom detaylar, akıllı giriş anahtarı gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca çift kabinde arka kapı aydınlatması ve çift tonlu perfore deri koltuklar iç tasarımın daha çekici olmasını sağlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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