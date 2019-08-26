TOYOTA GAZOO Racing, Almanya Rallisi'ni ilk 3'te bitirdi

26.08.2019 15:18

Toyota'nın Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı TOYOTA GAZOO Racing, hafta sonu gerçekleştirilen Almanya Rallisi'nde yarışı ilk 3'te bitirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın Sürücüler Şampiyonası'nda lider olan pilotu Ott Tanak Almanya'da birinci sırayı alarak puan farkını 33'e çıkarırken, takım arkadaşları Kris Meeke ve Jari-Matti Latvala da podyuma çıkan diğer Toyota pilotları oldular.

Böylece Toyota pilotları, podyumun tamamını ele geçirerek, 12-15 Eylül'de gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi öncesinde çok önemli puanlar elde etti.

Toyota'nın ilk 3 sırayı elde etmesiyle WRC'de 4 yılın ardından ilk kez tek bir üretici podyumun tamamına ismini yazdırmış oldu. Toyota, Almanya'daki üstün başarısının ardından Markalar Şampiyonası'nda ilk sıradaki rakibi ile puan farkını sekize indirmiş oldu.

Ott Tanak yarışı neredeyse baştan sona lider götürürken, Toyota Yaris WRC Almanya Rallisi'nin araçları sınayan asfaltını mağlup etmeyi başardı.

Tanak, 20,8 saniye farkla bu yılki 5. zaferini alırken, Meeke ikinci olarak Toyota adına ilk podyumuna imza attı. Latvala ise son dönemde ortaya koyduğu istikrarlı performansını üçüncü oldu.

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge pilot geliştirme programı pilotu olan Takamoto Katsuta ise WRC'deki ilk yarışında 10. sırayı elde ederek beğeni topladı.

Dünya Ralli Şampiyonası, Almanya Rallisi'nin ardından 12-15 Eylül'de Marmaris'te, Muğla'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi ile devam edecek.

Sezonun 11 yarışı olan Türkiye Rallisi'nde yüksek sıcaklıklar ve zorlu etaplarla pilotlar ve otomobiller için oldukça zorlu bir sınav olacak.

Geçen yıl Türkiye Rallisi'nde galibiyete imza atan Toyota, 2019'daki yarışta da galibiyeti alarak Markalar Şampiyonası'nda liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA