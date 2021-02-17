Toyota, Fukuşima'daki 7,3'lük deprem sonrası bazı seri üretim bantlarını geçici durdurdu
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Toyota, Fukuşima'daki 7,3'lük deprem sonrası bazı seri üretim bantlarını geçici durdurdu

17.02.2021 06:43 | Son Güncelleme: 17.02.2021 06:46
Toyota, Fukuşima'daki 7,3'lük deprem sonrası bazı seri üretim bantlarını geçici durdurdu

Toyota, Fukuşima açıklarında hafta sonu meydana gelen 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası bazı seri üretim bantlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Toyota, Fukuşima açıklarında hafta sonu meydana gelen 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası bazı seri üretim bantlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre, şiddetli deprem sonrası parça tedariklerinin gecikmesi sebebiyle bazı tesislerin seri imalat bantlarında düzenlemelere gidilecek.

Buna göre Takaoka, Tahara, Miyata, İwate, Fujimatsu, Yoşiwara, Gifu, Hamura tesisleri dahil toplamda 9 fabrikadaki 14 seri üretim bandı geçici askıya alınacak.

Geçici durdurmanın spor araçlardan hibrit segmentlere kadar birçok modelin üretimini etkilemesi bekleniyor.

Açıklamaya göre, bantların gelecek hafta başına kadar yeniden üretime geçmesi hedefleniyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki Fukuşima eyaleti açıklarında 13 Şubat yerel saatle 23.07'de 7,3 büyüklüğünde 60 kilometre derinlikte deprem kaydedilmişti.

Kyodo ajansına göre depremde şimdiye kadar 160 kişi yaralanmış, can kaybı rapor edilmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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