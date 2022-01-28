Toyota FCH2Rail Projesi'ne 6 yakıt hücresi tedarik etti

Toyota, FCH2Rail projesinin yeni fazı için daha kompakt ölçülere karşın daha fazla güç ve daha fazla yoğunluğa sahip ikinci nesil teknoloji ile yer alan 6 yakıt hücresi modülü üretti, testini gerçekleştirdi ve tedarik etti.

Toyota açıklamasına göre, marka, Ocak 2021'de başlayan ve normal hat ile emisyonsuz çift modlu tren hatlarını kombine eden FCH2Rail projesine destek vererek, hidrojenin farklı alanlarda kullanımını desteklemeye devam ediyor.

Toyota, FCH2Rail projesinin yeni fazı için daha kompakt ölçülere karşın daha fazla güç ve daha fazla yoğunluğa sahip ikinci nesil teknoloji ile yer alan 6 yakıt hücresi modülü üretti, testini gerçekleştirdi ve tedarik etti. Modüller, trenlerin tavanına en verimli şekilde entegre edilecek şekilde düz modül düzeniyle üretildi.

Tedarik edilen üç modülle ilgili tam sistem testleri başlarken, kalan üç modülün de şubat ayında test trenlerine eklenmesiyle tüm modüllerle testler başlayacak.

Toyota'nın yakıt hücresi modülleriyle birlikte proje çalışanları, çift modlu sürüş için yakıt hücreli hibrit bir güç ünitesi geliştirebilecekler. Bu sistem, elektrik hatlarından alınan elektrik gücüyle bağımsız olarak çalışan yakıt hücreli hibrit güç paketini kombine ediyor.

FCH2Rail konsorsiyumu, entegrasyon tamamlandıktan sonra İspanya ve Portekiz'de ilk işlevsel testlere başlayacak. Projede enerji yönetimi test edilecek ve aynı zamanda sıfır emisyonlu trenler için uygun çözüm olup olmadığı deneyimlenecek.