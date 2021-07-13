Toyota Estonya Rallisi'nde WRC galibiyetlerine yenisini eklemeyi hedefliyor
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Toyota Estonya Rallisi'nde WRC galibiyetlerine yenisini eklemeyi hedefliyor

Toyota Estonya Rallisi'nde WRC galibiyetlerine yenisini eklemeyi hedefliyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Toyota Gazoo Racing Dünya Rallisi Takımı, 2021 sezonunun ikinci yarısında Estonya Rallisi'nde de yüksek formunu devam ettirmek istiyor.

Toyota Gazoo Racing Dünya Rallisi Takımı, 2021 sezonunun ikinci yarısında Estonya Rallisi'nde de yüksek formunu devam ettirmek istiyor.

Toyota açıklamasına göre, 15-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek Estonya Rallisi'nde, Toyota Yaris WRC zirveye oynamayı hedefliyor.

Son üç yarışta galibiyet alan ve bu yıl şu ana kadar yapılan 6 rallinin 5'inde zirvede yer alan Toyota Gazoo Racing, Markalar ve Pilotlar Şampiyonası'nda lider konumda bulunuyor.

Geçen ay düzenlenen Safari Rallisi'nde kazanan Sebastien Ogier ise 34 puan farkla takım arkadaşı ve en yakın rakibi Elfyn Evans'ın önünde lider pozisyonda.

Şampiyonada altıncı sırada bulunan genç pilot Kalle Rovanpera, sürüş tarzına uyan etaplarıyla birlikte podyuma geri dönmek istiyor. TGR WRC Challenge Programı sürücüsü Takamoto Katsuta da Kenya'da elde ettiği kariyerinin ilk podyum başarısını daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Açıklamada yarış öncesi değerlendirmelerine yer verilen takım kaptanı Jari-Matti Latvala, şimdiye kadar çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Aynı harika eforu yılın ikinci yarısında da devam ettirmeliyiz. Estonya Rallisi, Kenya'ya göre çok daha farklı bir mücadele olacak. Bu ralli tamamen hız ile ilgili. Burada kazanmak kolay olmayacak ama yine zirve için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2020 yılında WRC takvimine giren Estonya Rallisi, atlama noktalarının olduğu yüksek hızdaki yolları ve teknik etaplarıyla biliniyor. Bu yılki ralli 314 bin 16 kilometreye çıkarıldı ve dört gün boyunca 24 etap gerçekleştirilecek. Ralli, perşembe akşamı Estonya'nın ikinci en büyük şehri Tartu'daki servis alanına yakın özel bir etapla başlayacak. Cuma günü geçen yıla benzer etaplar koşulurken cumartesi günü ise pilotları yeni etaplar bekliyor olacak. Pazar günü, üç etabın iki kere koşulmasıyla birlikte yeni bir Güç Etabı ile ralli tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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