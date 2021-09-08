Toyota elektrikli ve hibrit araçların bataryaları için 1,5 trilyon yen yatıracak
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Toyota elektrikli ve hibrit araçların bataryaları için 1,5 trilyon yen yatıracak

Toyota elektrikli ve hibrit araçların bataryaları için 1,5 trilyon yen yatıracak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Toyota Motor 2030 yılına kadar elektrikli ve hibrit araçların bataryalarının geliştirilmesi için 1,5 trilyon yen (13,7 milyar dolar) harcayacak.

Toyota Motor 2030 yılına kadar elektrikli ve hibrit araçların bataryalarının geliştirilmesi için 1,5 trilyon yen (13,7 milyar dolar) harcayacak.

Otomobil üreticisinden yapılan açıklamaya göre Japon firma, karbonsuz ve düşük emisyon teknolojilerine yönelik yatırımlarına hız verecek.

Buna göre Toyota 2030'a kadar elektrikli ve hibrit araçların bataryalarının geliştirilmesi ve tedarikine 1,5 trilyon yen (13,7 milyar dolar) ayıracak.

Toyota Baş Teknoloji Yöneticisi (CTO) Maeda Masaşiko, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, yatırım kapsamında araç başı batarya maliyetlerinin düşürülmesi hedefini anlattı.

Masraf düşürücü tedbirler kapsamında Maeda, "Mevcut seviyeyle karşılaştırıldığında, 2020'li yılların sonunda araç başına yüzde 50 oranında daha düşük maliyet elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Maeda, kobalt ve nikel elementleri yerine kullanılmak üzere geliştirilecek maddelerle üretim maliyetlerini yüzde 30 marjında düşürmeyi ve araçların güç verimini yüzde 30 artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yatırım kapsamında tahsis edilecek 1,5 trilyon yenlik pastanın 1 trilyon yenlik dilimi, bu araçların bataryalarına yönelik üretim bantlarının sayısının 70'e çıkarılması için kullanılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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