Sunroof Oldu sana Solar Roof, Toyota Elektrikli Otomobillerine Menzil Katacak Özelliği Test Ediyor



Toyota Elektrikli Otomobilleri için "SOLAR ROOF" Test Ediyor. Günlük 44.5 km daha fazla mesafe ekleyebilir.

Toyota Pirus modeli için, günde 44.5 km daha fazla menzil kazandıracak yeni bir güneş çatısını test etmeye başladı. Güneş çatısı, Güneş panelli Otomobil Tavanı adına ne dersek diyelim elektrikli araçların verimliliğini önemli ölçüde arttıracak.

Sharp tarafından üretilen güneş pilleri sadece 0.03 mm kalınlığında ancak 860 watt güç sağlayabilir ve araç hareket halindeyken bile şarj edebilir. Testler bu ay kamuya açık yollarda başlıyor ancak ticari ürün haline dönüşmesi için biraz daha beklememiz gerekebilir.

Toyota'nın otomobilleri için güneş panellerini kullanması aslında ilk olan bir durum değil. 201o yılında da şirket, hibrid otomobilleri için uydu ve klimada kullanılan ikincil sistemlere güç veren ve yeniden şarj etmek için kullanılabilecek güneş panelleri satmıştı. Buradaki temel fark yeni güneş panellerinin çok daha verimli olması.

Toyota şu anda hidrojenle çalışan Mirai modelini saymazsanız, saf bir elektrikli araç üretmiyor. Bu nedenle solar roof – solar çatı – güneş enerjili otomobil paneli – mevcut hibrit modeller için tasarlanmış durumda.

Elde edilen güç aslında daha da geliştirilebilir. Bununla birlikte otomobillerin geleceğinin elektrikli olacağını artık biliyoruz. Bu nedenle ilave edilecek her türlü güç fikri değerli.

TheVerge

Kaynak: Teknotalk.com