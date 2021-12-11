Toyota elektrikli otomobiller için ABD'de lityum-iyon batarya tesisi kuracak

Toyota Motor'un, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmek için ABD'de otomobil batarya tesisi kuracağı bildirildi.

Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre Toyota, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kuracağı otomobil batarya tesisine 1,29 milyar dolarlık yatırım yapacak.

2025'te hizmete girmesi planlanan tesis, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmeyi ve elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını hedefleyecek.

Her biri yıllık 200 bin lityum-iyon bataryası imal edebilecek 4 üretim bandına sahip olacak tesisin daha sonra bant sayısını 6'ya çıkarması planlanacak.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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