Toyota, Elektrikli Arabalar İçin Güneş Paneli Test Ediyor

Toyota, tavanında güneş paneli bulunan elektrikli araba konsepti konusunda büyük bir hırsla çalışıyor ve şimdiden bunun testlerine başladı. Tavanda bulunan güneş paneli, araba seyir halindeyken de şarj olabiliyor. Bu da kendine ait garajı olmayan insanlar için oldukça faydalı olacaktır.

Güneş panelinin dolduracağı pil ise sadece 0,03 mm kalınlığında; bu sayede arabanın kaputuna, tavanına ve bagaj kapağına kolayca yerleştirilebiliyor. Toyota'dan gelen haberlere göre prototip araba park ve sürüş halindeyken paneller ile şarj edilebiliyor.

Verilere göre prototip, güneş ışınlarını %34 oranında daha fazla enerji kazandırıyor dönüştürebiliyor ve bu, markanın diğer modellerinden daha iyi olduğu anlamına geliyor. Bu sistem şimdilik 44,5 km menzile sahip.