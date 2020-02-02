Toyota, dünyanın en çok tercih edilen markası oldu
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Toyota, dünyanın en çok tercih edilen markası oldu

Toyota, geçen yıl global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ve yüzde 10'u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.

02.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:08
Toyota, dünyanın en çok tercih edilen markası oldu

Toyota, geçen yıl global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ve yüzde 10'u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.


Toyota açıklamasına göre şirket, dünya otomotiv pazarında markalar bazındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Toyota, 2019 yılında global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ve yüzde 10'u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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