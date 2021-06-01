Toyota'dan "Yaz Servis Günleri" kampanyası

Toyota, "Yaz Servis Günleri" kampanyası başlattı.

Toyota, "Yaz Servis Günleri" kampanyası başlattı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota sahiplerinin araçlarının bakımlarını ve yedek parça değişimlerini indirimli olarak yaptırmaları için 1 Haziran-19 Temmuz'da tüm Toyota plazalarda, fren balata ve diskleri, silecekler, amortisörler ile debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak sunulacak.

"Yaz Servis Günleri" kampanyası kapsamında, 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresinde yüzde 20 indirim sağlanırken, tüm bakım işçiliklerde de yüzde 30'luk indirim bulunacak.

Akbank Axess üye iş yeri olan Toyota yetkili satıcı ve servislerinde 2-8 taksitli servis ve bakım hizmetlerine artı 4 taksit imkanı da sunulacak.

Toyota sahipleri, indirim ve avantajlardan yararlanmak için servis randevularını çevrim içi olarak da alabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu