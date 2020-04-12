Toyota'dan tüm çocuklara 23 Nisan çağrısı Toyota, bu yıl tüm çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerde, balkonlarda kutlama çağrısı yaptı.

Toyota, bu yıl tüm çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerde, balkonlarda kutlama çağrısı yaptı.

Toyota, tüm çocuklarımızı bu değerli bayramın 100. yılında "Büyük Türkiye Mozaiği" oluşturmaya davet etti.

Toyota, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda evlerinde bulunan çocuklarımızın, 23 Nisan'a kadar yapacakları hazırlıklar ile bayram günü olan coşkularını çekecekleri fotoğraflarla paylaşmalarını bekliyor. Gelecek olan binlerce fotoğraf ile web sitesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir portresi oluşturulacak.

100'üncü yılını kutlayacakları bayramlarında; çocuklar, evlerinde ve balkonlarında yapacakları eğlenceli hazırlıklar ile kutlamalarının görüntülerini Toyota'nın adlı web sitesine yükleyebilecekler. Çocuklar, bu sayfadan paylaşılacak eğlenceli görsellerle ortak bir sinerji yaratacaklar ve "100. Yıl Büyük Türkiye Mozaiği" içinde yerlerini alacaklar.

Çocukların coşkulu ve eğlenceli fotoğrafları ile renklenecek bu mozaikte yerinizi almak için yapmanız gereken tek şey; 23 Nisan'a kadar, bayrağımızla olan bir fotoğrafınızı, kırmızı-beyaz giysilerle evlerde yaptığınız etkinlikleri, elinizdeki Atatürk resmiyle olan bir pozunuzu ve hazırlıklarınızı içeren kutlamaya dair istediğiniz tüm fotoğraflarınızı sitesine yüklemek olacak.