Toyota'dan "Test Sürüş Günleri ve Hafta Sonu Şenliği"

Toyota, modellerini daha yakından tanımak isteyenler için, Toyota Plazalarda yarın ve 19 Kasım Pazar günlerinde "Test Sürüş Günleri ve Hafta Sonu Şenliği" düzenleyecek.



Toyota açıklamasına göre, Toyota plazalarda test sürüşü gerçekleştirip Toyota satın almak isteyenler indirim imkanlarından yararlanacak. Yarın ve 19 Kasım Pazar günleri arasında Toyota'nın tüm Türkiye'ye yayılmış 58 plazasına gelenler, Toyota'lar ile benzersiz sürüş deneyimi yaşayacak.



"Test Sürüş Günleri ve Hafta Sonu Şenliği" ne katılanları fırsatlar bekliyor. Corolla ve Türkiye'de üretilip tüm dünyaya ihraç edilen C-HR modeli müşterilere sunuluyor. Corolla'ya 850 TL'den başlayan taksit imkanı ile sahip olunabilirken, Toyota C-HR 1.250 TL'den başlayan taksitler ile Toyota sahibi olmak isteyenlere imkan sağlıyor.



Ayrıca, belirli modellerde "0" faiz kampanyası, farklı ödeme ve vade seçeneklerinin yanı sıra takas imkanı da Toyota Plazalarda müşterileri bekliyor.