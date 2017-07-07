Toyota'dan Temmuz Kampanyaları

Toyota, temmuz kampanyası ile 2017 model yılı Corolla dizel modellerine sahip olmak isteyenler için fırsatlar sunuyor.



Toyota'dan yapılan açıklamaya göre şirket, temmuz kampanyası ile 2017 model yılı Corolla dizel modellerine sahip olmak isteyenler için yeni kampanyalarını devreye soktu.



Buna göre kampanyadaki 9 bin 500 liraya varan indirime ilave olarak müşteriler, 24 ay 20 bin liralık kredi kullanımında yüzde 0,99 faiz oranından faydalanabiliyor. Bu krediden yararlanmak için Toyota Finans'ın üye kuruluşlarına başvurmak yeterli oluyor. Bunun yanında Toyota'larını şimdi alanlar isterlerse ödemelerine 2018 yılında başlayabiliyor.



Corolla'nın benzinli versiyonlarında sunulan 9 bin 500 liralık indirim temmuz kampanyası kapsamında da sürüyor. Bunun yanı sıra 28 bin lira tutarındaki 12 ay kredi kullanımında "yüzde 0" faiz seçeneği de diğer bir alternatif olarak kampanyada yer alıyor. Kampanyaya özel olarak Toyota Corolla 62 bin 950 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Yenilenen Yaris ise 53 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla showroomlarda kullanıcılarını bekliyor. 2017 model yılı Hilux'ın 4x2 Adventure düz ve otomatik vites versiyonları da 3 bin liralık indirimle satışa çıkıyor.



Auris ve Auris TS 1.6 benzinli versiyonları 8 bin 300 lira, Auris'in 1.33 Life versiyonu ise 4 bin 650 liralık indirim ile alıcı bekliyor.



Yüzde 1,29'dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın temmuz kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının ilk ayında başlayabiliyor.



Bunun yanında markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda takas imkanı da bulunuyor.