Toyota'dan Mayısta Hibritlilere Özel İndirim

Toyota, mayıs kampanyasında hibrit modellerine ÖTV teşvikinin yanı sıra özel indirimlerle birlikte faiz avantajları da sağlıyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de üretilen 2018 model Toyota C-HR Hybrid'ler, 3 bin 200 TL'lik kampanya indiriminin yanında hibrit otomobiller için getirilen ÖTV teşviki ile birlikte 50 bin TL'ye varan fiyat avantajıyla sunuluyor.

Tüm C-HR modelleri de anahtar teslimde 3 bin 200 TL'ye varan indirimlerle mayıs kampanyasındaki yerini alıyor.



Mayıs kampanyasında Auris Hybrid ve Auris TS Hybrid modelleri ile Yaris Hybrid modelinde de anahtar teslimde 3 bin TL'lik fiyat avantajı bulunuyor. İndirimli fiyatlara ek olarak 2018 model Toyota C-HR, C-HR Hybrid, Auris Hybrid ve Auris TS Hybrid için 30 bin TL'lik kredilere 20 aya yüzde 0,77 faiz fırsatı da sunuluyor.

Öte yandan, 2018 model Auris, Yaris, Yaris Hybrid için 30 bin TL, 20 ay yüzde 0,99 faiz kampanyası mayıs ayında devam ediyor. Toyota'nın mayıs kampanyasında 2018 model RAV4 Hybrid Premium ve Premium Plus modelleri için de 40 bin TL, 12 ay yüzde 0,89 faiz uygulamasına başlanıyor.

Yüzde 1,45'ten başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın mayıs kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine bu yılın kasım ayında başlayabiliyor.

Markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota plazalarda takas imkanı da bulunuyor.