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Toyota'dan korna gürültüsüne karşı kulak maskesi

Toyota'nın "Korna Çalma Huzurumu Çalma" projesi kapsamında sürücüleri "korna çalmayın" yazılı pankartlarla uyaran gençler, halka kulak maskesi dağıttı.

Toyota'dan korna gürültüsüne karşı kulak maskesi
10.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:24

Toyota'nın "Korna Çalma Huzurumu Çalma" projesi kapsamında sürücüleri "korna çalmayın" yazılı pankartlarla uyaran gençler, halka kulak maskesi dağıttı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 5 yıl önce başlattığı toplumsal sosyal sorumluluk hareketi "Korna Çalma Huzurumu Çalma" projesi çerçevesinde etkinlik gerçekleştirdi.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde Beşiktaş'ta gerçekleştirilen etkinlikte; ellerinde "Korona İçin Önlem Al", "Korna Çalmayarak Örnek Ol", "Korna Gürültüsüne Karşı Maskelendik", "Kulak Maskesi ile Kornaya Son" şeklinde yazıların bulunduğu pankartlar taşıyan gençler sürücüleri uyardı. Gençler ayrıca herkesin maske ile sokağa çıktığı bugünlerde halka da korna sesinin oluşturduğu gürültü kirliliğine karşı "esprili" bir yaklaşımda bulunarak kulak maskesi dağıttı.

İki saat süren etkinlik, sürücüler ve çevredeki yayalar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

"Projeye destek artıyor"

Toyota, 2015'te hayata geçirdiği projeyle, korna sesinin oluşturduğu gürültü kirliliğine dikkati çekiyor ve bunu önemli bir çevre sorunu olarak görmeye devam ediyor.

Gürültü seviyesinin 120 desibel olduğu ve günde 7,5 dakika bu sese maruz kalındığında işitme kayıplarına varabilecek sorunların yaşandığı korna sesi konusunda bilinç oluşturmak ve toplumun genelinde farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarına ara vermeden sürdüren Toyota, özellikle yüz binlerce öğrencinin katıldığı sınavlar öncesinde de farklı bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor.

Toplumun genelinde farkındalık yaratılması amaçlanan proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Çevresel bir sorun olarak görülen ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin yanında, toplumların gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılı bir konu olduğuna dikkat çekilen proje; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Eskişehir ve Kayseri büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, çok sayıda kamu ve özel kuruluş tarafından destekleniyor.

Kaynak: AA

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