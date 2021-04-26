Toyota'dan Hırvatistan'da bir duble zafer daha
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Toyota'dan Hırvatistan'da bir duble zafer daha

Toyota'dan Hırvatistan'da bir duble zafer daha
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir yarışı olarak ilk kez gerçekleştirilen Hırvatistan Rallisi'nde ilk iki sırada yer alarak podyuma çıktı.

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir yarışı olarak ilk kez gerçekleştirilen Hırvatistan Rallisi'nde ilk iki sırada yer alarak podyuma çıktı.

Toyota açıklamasına göre, iki Toyota Yaris WRC'nin son etaba kadar galibiyet için mücadele ettiği rallide, Sebastien Ogier ve Julien Ingrassia ikilisi 0,6 saniye farkla ilk sırayı aldı. İkinciliği ise takım arkadaşları Elfyn Evans ve Scott Martin elde ederek WRC'nin en yakın finişlerinden birine imza attı.

Son gün Ogier, yol bölümünde yaşanan kaza nedeniyle hasar gören sağ kapı ve aerodinamiyle yarışmak zorunda kalsa da performansını korumayı başardı. Rallinin son etabı olan Güç Etabı'na 3,9 saniye farkla lider olarak gelen Evans, son bölüme doğru geniş aldığı bir virajda zaman kaybetmesiyle liderliği takım arkadaşına kaptırmış oldu. Ogier, Güç Etabı'nda 2,9 saniye farkla birinci sırayı elde ederek Toyota'ya yeni bir galibiyet daha getirdi.

Hırvatistan'a WRC tarihinin en genç lideri olarak gelen Kalle Rovanpera ise cuma günü kaygan bir virajda yoldan çıkmasıyla aracın "rollcage"ine verdiği hasar nedeniyle hafta sonuna veda etmek zorunda kaldı.

Maksimum puanı elde eden son şampiyon Ogier, Pilotlar Şampiyonluğu'nda yeniden liderliği alırken, Toyota takımı ise Markalar Şampiyonluğu'nda 27 puan farkla liderlik avantajını artırdı.

TGR WRC Challenge Programı kapsamında Toyota Yaris WRC ile yarışan Takamoto Katsuta, üst üste üçüncü kez altıncı sırada finiş gördü ve hızıyla bir kez daha izleyenleri etkilemeyi başardı.

"Sonuçtan gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Jari-Matti Latvala, "Elfyn Evans için üzgünüm. Çünkü son virajda dışarıya taştı ve orada kaybetti. Her iki pilot da sonuna kadar zorladı ve Ogier, harika bir son etaba imza attı. Sonuçtan gurur duyuyoruz. Çünkü bir başka ilk iki sıra derecesini elde ettik." ifadelerini kullandı.

Yarışın galibi Sebastien Ogier ise duygusal açıdan inişli-çıkışlı bir hafta sonu geçirdiklerini belirterek, "Sabah yol bölümünde yaşanan olayların ardından herkesin güvende olması en önemlisiydi. Orada rallinin benim için bittiğini düşünmüştüm. Çünkü araç çok kötü hasar almıştı. Bu olayın ardından galibiyet alabileceğimizden emin değildim ama herkes bizim asla pes etmeyeceğimizi biliyor ve sonuna kadar mücadele ettik. Elfyn Evans da harika bir iş çıkardı. Tüm hafta sonu boyunca tempomuz iyiydi ve podyumda ilk iki sırayı elde etmek harikaydı." değerlendirmesinde bulundu.

WRC'de 2021'in dördüncü yarışı, sezonun ilk toprak yarışı olan Portekiz Rallisi olacak. 20-23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek rallide, pilotları kumlu ve taşlı yollardan oluşan etaplar bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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