Toyota'dan hidrojen yakıt hücreli otomobil: Mirai
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Toyota'dan hidrojen yakıt hücreli otomobil: Mirai

Toyota, hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Mirai'de kullanılan yakıt hücresi sistemini adapte ettiği bir sabit elektrik jeneratörü geliştirdi.

22.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:04
Toyota'dan hidrojen yakıt hücreli otomobil: Mirai

Toyota, hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Mirai'de kullanılan yakıt hücresi sistemini adapte ettiği bir sabit elektrik jeneratörü geliştirdi.


Toyota, otomobil fuarında hidrojen yakıt hücreli otomobili Mirai'yi de tanıttı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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