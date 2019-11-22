Toyota'dan hidrojen yakıt hücreli otomobil: Mirai

22.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:04

Toyota, hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Mirai'de kullanılan yakıt hücresi sistemini adapte ettiği bir sabit elektrik jeneratörü geliştirdi.



Toyota, Los Angeles otomobil fuarında hidrojen yakıt hücreli otomobili Mirai'yi de tanıttı. Euronews.com'da Görüntüle