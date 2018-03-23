Toyota'dan Elektrikli Otomobillerin Maliyetlerini Azaltacak Teknoloji

Toyota, geliştirdiği teknoloji ile yeni mıknatıs ile elektromotorlardaki mıknatıslanma için nadir bulunan metallerin kullanımı yarı yarıya azalacak ve şu anda yaygın olarak kullanılan "neodim elementinden" daha az kullanılarak çok daha ucuza elde edilecek.

Toyota'dan Elektrikli Otomobillerin Maliyetlerini Azaltacak Teknoloji

Toyota, geliştirdiği teknoloji ile yeni mıknatıs ile elektromotorlardaki mıknatıslanma için nadir bulunan metallerin kullanımı yarı yarıya azalacak ve şu anda yaygın olarak kullanılan "neodim elementinden" daha az kullanılarak çok daha ucuza elde edilecek.

Kaynak: Dunya.com

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