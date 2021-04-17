Toyota'dan Ecoplas'a ödül
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Toyota'dan Ecoplas'a ödül

Toyota'dan Ecoplas'a ödül
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Ecoplas, Toyota tarafından, tüm dünya genelinde bölgesel başarılarıyla öne çıkan şirketlere verilen Regional Contribution Awards’ın (Bölgesel Katkı Ödülü) sahibi oldu.

CARMEDYA.COM – Ecoplas, Toyota tarafından, tüm dünya genelinde bölgesel başarılarıyla öne çıkan şirketlere verilen Regional Contribution Awards'ın (Bölgesel Katkı Ödülü) sahibi oldu.

Toyota'nın küresel olarak tüm tedarikçilerine yönelik değerlendirme sürecinin ardından her yıl Japonya Nagoya kentinde gerçekleştirdiği tören ile Toyota Japonya Başkanı ve CEO'su Akio Toyoda tarafından sahiplerine verilen ödül kapsamında; bu yıl pandemi çerçevesince alınan önlemler gereği tören düzenlenmedi. Ödül Toyota Türkiye Satınalma yöneticileri tarafından Ecoplas'ın Sakarya fabrikası ziyareti sırasında Ecoplas Otomotiv yöneticilerine takdim edildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, Toyota Türkiye'nin en önemli tedarikçileri arasında yer aldıklarını dile getirdi. Toyota'nın hem Türkiye'deki fabrikasına parça tedariki yaptıklarını hem de Fransa, İngiltere, Rusya, Güney Afrika ve Japonya'daki fabrikalarına parça ihraç ettiklerini anlatan Yazıcı, faaliyetleri kapsamında Türk tedarik sanayini başarı ile temsil ettiklerini söyledi.

Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı

"Ecoplas olarak birçok alanda Avrupalı rakiplerimizin önündeyiz"

Söz konusu ödül ile Avrupa bölgesinin en iyi firmalarından birisi olarak seçildiklerini, ödülün aynı zamanda, Türk otomotiv tedarik sanayisinin Avrupa ve dünyadaki önemli bir başarısı olduğunun altını çizen Yazıcı, "Bir Türk firması olarak; birçok alanda Avrupalı rakiplerimizin önünde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Üstün başarıları için tüm çalışanlarımızı kutluyorum" dedi. Toyota'nın Avrupa organizasyonlarından çok sayıda ödül aldıklarını ancak Toyota'nın merkezi Japonya'dan alınan bu ödülün Ecoplas'ın başarılarını taçlandırması anlamına geldiğini vurgulayan Yazıcı, söz konusu ödülün Ecoplas'ın kusursuz proje yönetimi ile şirket çalışanlarının kaliteli ve tam zamanında üretimde gösterdikleri üstün başarının sonucu olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Carmedya.com

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