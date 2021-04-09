Toyota'dan dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli mobil kliniği

Toyota, hidrojeni kullanarak elektrik üreten dünyanın ilk yakıt hücreli mobil kliniğinin testlerine 2021 yaz aylarından başlanacağını duyurdu.

Toyota, hidrojeni kullanarak elektrik üreten dünyanın ilk yakıt hücreli mobil kliniğinin testlerine 2021 yaz aylarından başlanacağını duyurdu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, "Mobilite Şirket" olma felsefesinin bu yeni ürünü yakıt hücreli araç için Japon Kızıl Haç Kumamoto Hastanesi ile anlaşma imzalandı.

Normal zamanlarda ve afet durumlarında kullanılmak üzere tasarlanacak mobil klinik modeli, küresel ısınmanın önlenmesine yardımcı olmak için CO2 emisyonlarının azaltılmasına da katkıda bulunacak. Son yıllarda tayfunlar, sel baskınları ve diğer doğal felaketlerin oranında artış gözlenirken, elektrik sıkıntısının yaşanmasına yol açan bu tür doğa olayları aynı zamanda afetlerden etkilenen bölgelerde tıbbi hizmet ihtiyacını da artırıyor. Bu öngörüden yola çıkan Toyota, Japon Kızıl Haç Kumamoto Hastanesi ile 2000 yılının yaz ayından bu yana yaptığı çalışmaların sonucu olarak normal zamanda sağlık hizmeti verecek mobil klinik, afet durumunda tıbbi hizmetin yanı sıra elektrik de üretebilecek.

Toyota Coaster minibüs üzerine geliştirilecek klinik, güç kaynağı olarak Toyota Mirai'de yer alan hidrojen yakıt hücresi sistemini kullanacak. Klinik, seyir esnasında herhangi bir CO2 emisyonu veya endişe verecek herhangi partikül salımı olmadan tamamen çevreci, sessiz bir şekilde ilerleyen bir araç olacak. Mobil klinik 210 kilometre civarında bir menzile ulaşabilecek. Aracın sadece içerisinde değil dışındaki çoklu güç çıkışları, bir dizi elektrikli ürüne elektrik sağlayacak. Aracın içerisinde klima ve HEPA filtre ile kombine edilen havalandırma sistemi ise çalışırken de enfeksiyon kontrolünün daha iyi olmasını sağlayacak.

Çevreci olmasının yanı sıra acil durumlarda güç kesintisi yaşanmamasıyla insanların stresinin azalmasını sağlayacak yakıt hücreli mobil klinik, geniş bir kullanım alanı da sunuyor. Kan bağış otobüslerine, medikal araçlara elektrik sağlayabilecek mobil klinik aynı zamanda mobil bir PCR test aracı da olabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu