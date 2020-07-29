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Toyota'dan Avrupa'da hibrit araç rekoru

Toyota, Avrupa'da 3 milyonuncu hibrit aracını teslim ederek önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Toyota'dan Avrupa'da hibrit araç rekoru
29.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:57

Toyota, Avrupa'da 3 milyonuncu hibrit aracını teslim ederek önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, öncüsü olduğu hibrit teknolojisinde dikkati çeken bir rekora daha imza attı.

İspanya'da yeni sahibine teslim edilen 3 milyonuncu araç, Toyota'nın motorsporları dünyasından esinlenen tasarıma sahip hibrit Corolla GR SPORT oldu.

Avrupa'da 2000 yılında hibrit araç satışına başlayan Toyota, bugün sadece Avrupa'da 10 farklı hibrit model seçeneği sunarak tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. 2019'da Avrupa'da 550 bine yakın hibrit araç satışı gerçekleştiren Toyota'nın toplam satışları içindeki hibrit oranı, Avrupa genelinde yüzde 52, Batı Avrupa'da ise yüzde 63 oldu.

Toyota, Türkiye'de 2009 yılından bugüne kadar 24 bin 955 adetlik hibrit araç satışı gerçekleştirirken, bugün Türkiye'de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 92'si Toyota logosunu taşıyor.

Toyota, uzun vadeli stratejisinde hibrit güç ünitelerine odaklanması sayesinde Avrupa'da giderek sıkılaşan emisyon yönetmeliklerini karşılamak adına lider şirket olmayı da başardı.

Toyota'nın sürekli olarak geliştirdiği hibrit teknolojisi, şehir içi kullanımlarda sürüşlerin büyük oranda emisyon salımı olmadan gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Öte yandan, Toyota, dünya çapında 90'dan fazla ülkede bugüne kadar 15,5 milyonu aşan hibrit araç satışı gerçekleştirdi. Toyota, kendini ispatlayan hibrit teknolojisi ile eş değer fosil yakıtlı araçların kullanımına göre çevreye 120 milyon ton daha az karbondioksit (CO2) emisyon salımının gerçekleşmesini de sağladı.

Hibrit teknolojisi, Toyota'nın elektrikli araçlar, kablo ile şarj edilebilen hibrit araçlar ve yakıt hücreli araçlar dahil olmak üzere çoklu elektrikli araç stratejisinin temelini oluşturuyor.

Kaynak: AA

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