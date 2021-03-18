Toyota'dan A segmenti yorumu: Aygo X prologue

CARMEDYA.COM – Toyota, A segmentine farklı bir bakış açısı getiren Aygo X prologue tasarım vizyonunu sergiledi.

Toyota'nın Avrupa'daki tasarım stüdyosu ED² tarafından tasarlanan Aygo X prologue, A segmenti kullanıcıları için daha dinamik bir çizgiye sahip.

İlk olarak 2005 yılında tanıtılan Aygo, Toyota'nın Avrupa'daki en ulaşılabilir modeli olma özelliğine sahip. Aygo X prologue tasarımını gerçekleştirmek adına ED² tasarım stüdyosu tamamen bu projeye özel bir ekip kurdu ve ortaya cesur bir tasarım çıkarıldı. Aygo kişisel özgürlüğü ve mobiliteyi temsil eden bir model olarak dikkat çekerken, Aygo X prologue ise daha dinamik çizgilerle geliyor. Model, jant boyutlarının büyümesiyle birlikte daha yüksek görüş açısına kavuşuyor ve böylece sürücüler etrafı daha iyi görebiliyor.

Aygo X prologue, çift renkli gövdeye sahip. Daha sportif tarzı destekleyen eğimli tavan çizgisi de aracın dinamiklik hissini artırıyor. Ön tarafta yüksek teknolojili farlar, kaputu bir kanat şekliyle sarıyor. Alt bölümde altıgen temalı büyük bir ön panjur ve sis farları da aracın hareket etmeye hazır tarzını destekliyor.

Modelin arka bölümünde plakalıktan çıkan bisiklet taşıma aparatı, dış dikiz ayna kapaklarındaki aksiyon kameraları gibi özellikler dikkat çekiyor. Entegre tavan barları, altıgen stop lambalarıyla görsel bir uyum içerisinde tasarlanırken aynı zamanda Aygo DNA'sına da bir gönderme yapıyor.

Kaynak: Carmedya.com