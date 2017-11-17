Toyota'dan 4 Milyon Dolar Ödüllü Yarışma

Toyota Mobilite Vakfı ve Nesta Challenge Prize Centre tarafından düzenlenen yarışmada toplam 4 milyon dolar ödül dağıtılacak.



Toyota açıklamasına göre, Toyota, felçli hastaların hayatını değiştirmeye yönelik projeleri kapsayacak global bir yarışma düzenledi. Toyota Mobilite Vakfı ve Nesta Challenge Prize Centre tarafından düzenlenen yarışmada toplam 4 milyon dolar ödül dağıtılacak.



Dünyanın her ülkesinden olduğu gibi Türkiye'den de katılımcıların beklendiği yarışmaya mobilityunlimited.org web sitesi üzerinden başvuruda bulunulabilecek. Toyota, dünya çapında milyonlarca insanın, inme, omurilik hasarı ve çoklu skleroz nedeniyle meydana gelen ve alt ekstremite felci olarak tanımlanan sorunu yaşaması nedeniyle "Sınırsız Mobilite" adı verilen yarışmayı düzenledi.



Felçli hastaların toplumsal yaşama doğrudan katılmalarını sağlayacak projeleri seçmek amacıyla yapılacak yarışmaya başvurular 16 Kasım 2017-15 Ağustos 2018'de alınacak ve sonuçlar 2020'de Tokyo Paralimpik Olimpiyatları sırasında açıklanacak.



Toyota, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 250 ile 500 bin yeni omurilik hasarı yaşandığı dünyada felçli insanların bağımsız bir şekilde hareket etmesini sağlayacak radikal bir teknolojiyi yaratacak ekibi arıyor.



Toyota aynı zamanda yarışma sonunda kazanan projenin üretilmesinde de öncü olacak.



Sınırsız Mobilite Yarışması'nın uzman jürisi öncelikle, proje konseptlerini prototipe çevirmeleri için 500'er bin dolar alacak beş finalisti seçecek. Yarışmanın kazananı ise, ürününü pazara sunması için 1 milyon dolarla ödüllendirilecek ve kazanan konsept 2020'de Tokyo'da ilan edilecek.





Düzenlenen yarışma aynı zamanda, sağlık teknolojisi pazarına girmekte zorlanan küçük girişimcileri de destekleyecek. Yarışma kapsamında sunulan Keşif Ödülleri ile, gelecek vadeden konseptlere sahip 10 gruba da 50'şer bin dolardan toplam 500 bin dolar daha destek verilecek.